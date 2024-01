Bárbara Rey regresa a los escenarios con un mensaje para su hija Sofía: "Aunque ocurran cosas duras, ella es una bendición"

Precisamente para Sofía ha tenido unas bonitas palabras durante el cumpleaños de Navarrete, donde no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo importante que es para ella el apoyo de la Dj tras su guerra con Ángel Jr: "Yo la quiero tanto. Yo a Sofía, a mi Sofi como yo la llamo, la quiero tanto que yo no sé si voy a saber presentarla. Esa mujer maravillosa es un ser extraordinario, es un ser de luz que yo he tenido la suerte de que Dios ponga en mi vida. Yo... a veces en la vida ocurren cosas duras, pero yo siempre estoy agradecida porque mi Sofía es una bendición de Dios y me compensa por todo lo que pueda ocurrirme o me haya ocurrido en la vida. Os quiero presentar a mi niña, Sofía Cristo, la más guapa del universo para mí", ha confesado emocionada antes de que su hija apareciese sobre el escenario para continuar con la fiesta.