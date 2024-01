Enrique, un amigo de los hermanos encontrados muertos en Madrid, afirma que podrían haber sido víctimas de una estafa del amor: "Estaban ciegas, enviaron 400.000 euros"

La guardia civil ha encontrado sus cuerpos pero ¿Qué ha pasado? Su vecino nos contaba que durante los últimos años han estado envueltas en lo que, según él cree, podría haber sido una estafa del amor: “Yo creo que se han dado cuenta de las historias que había, de los ocho años que llevan con estos supuestos novios por internet, de esto de las estafas que hay, ellas no se daban cuenta”.

Por eso, cree saber lo que ha pasado: “Se han visto en la situación de que no tenían más dinero solamente tenían las pensiones y yo para mí que se han quitado la vida pero entre ellos”.

Y no es el único problema que han tenido en los últimos años. Enrique narraba que el pasado verano, los hermanos alquilaron una habitación a un hombre pakistaní con el que tuvieron graves problemas: “Estuvo tres o cuatro meses, supuestamente le debían 60.000 euros, eso no lo sé, ahí no llego, pero le metieron en su casa y uno de los días le dio un martillazo en la cabeza”.