El asesinato de los tres hermanos: un amigo asegura que Amelia sufrió una agresión de un inquilino: "Le dio un martillazo en la cabeza"

Enrique fue amigo de los tres hermanos que han sido hallados muertos en Morata de Tajuña, Madrid. Pocas horas después del hallazgo, en directo en ‘TardeAR’, nos contó que cree que dos de la hermanas, Ángeles y Amelia, habían caído en una estafa del amor en la que habían entregado unos 400.000 euros. Sin embargo, no es el único episodio que han vivido en los últimos tiempos y es que, según el testimonio de Enrique, un inquilino agredió a Amelia.

Enrique nos habla de un hombre paquistaní al que habrían alquilado una habitación en su casa: "Nosotros, cuando esa persona llegó al pueblo y le vimos me extrañó, nos dijeron que le habían alquilado una habitación". Al parecer, llegó allí tras cerrar el locutorio que había tenido en Arganda del Rey: "Ahí se metió, es verdad que cuando hablaban con nosotros se iba hacia un lado, ellas se quedaban hablando y él se retiraba".

Recuerda que estuvo unos cuatro o cinco meses con ellos cuando, de repente, cierto día le alertaron de que el inquilino habría agredido a una de las hermanas: "Me dicen un día que le han pegado un martillazo a Amelia en la cabeza".

Al parecer, allí se personaron las fuerzas de seguridad, aunque la propia Amelia lo habría negado: "Me dijo que se había caído en su casa, ella nos lo negaba todo porque le decíamos que todo era mentira". Luego me lo niega que ha sido que se ha caído en su casa

Pero ¿Por qué se produjo este episodio? Enrique nos daba la respuesta: "Supuestamente, me dijo que le habían prestado 60.000 euros y estaba un poco cabreado". Y es que no pedían sumas de dinero pequeñas, sino entre 20.000 y 30.000 euros: "Decían, 'yo te voy a dar el doble', se ve que a este señor se lo dijeron, pero el dinero no venía nunca".