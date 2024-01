Santi Acosta nos avanza contenidos de la entrevista de Gabriela Guillén: “¿Por qué se enfadó Bertín cuando le comunicó el nombre del bebé?”

En el material inédito que hemos podido ver en ‘TardeAR’, Gabriela explica que siguió hablando con Bertín hasta su tercer mes de embarazo, de hecho, le “reclamó” que no la llamara para preguntarle cómo estaba.

“Ha sido muy duro psicológicamente, tuve muchos ataques de pánico”, confesaba Gabriela, que se sentía “presionada”. Además, confirmaba lo que muchas veces se ha dicho: “Se ofreció a ayudarme a pagar mi alquiler y los gastos, si no estás moralmente, económicamente no me vale”.