Gabriela ya ha empezado a desvelar algunas de las pinceladas que se detallarán, en profundidad, durante su entrevista en plató. Dice que, cuando le dijo a Bertín que estaba embarazada, reaccionó de malas maneras: "Me dijo una palabrota, 'no me jodas' o algo así. De hecho, pegó a la ventana, se puso muy violento. Me dio dos opciones: que si quiero tener a mi hijo él iba a estar, me iba a apoyar, pero mi relación no iba a seguir. Pero, si no lo tenía (el bebé), nuestra relación si seguiría".