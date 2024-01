Los abogados de la familia de Ivo, ante las supuestas contradicciones de sus amigos: "A lo mejor, lo que sucedió no es lo que nos dicen"

“Cuando alguien está envuelto en una situación extraña, las contradicciones lo que hacen es generar más sospechas”, decía el letrado Sergio Marco, que añadía: “No nos parece lógico que, en vez de ser claro y decir la verdad con detalles, vengan cada vez diciendo unas manifestaciones, no ayuda”.

Pero ¿Por qué creen que no han sido claros? Sergio explicaba: “Lo creemos porque, a lo mejor, lo que iban a hacer no era lo correcto, a lo mejor porque lo que sucedió no es lo que nos dicen e intentan encubrir alguna falta de responsabilidad”.