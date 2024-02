Habla el padre de una de las menores agredidas sexualmente en Los Villares: "Su familia por poco mata a mi cuñado"

En Villares hay máxima tensión vecinal y es que cinco jóvenes han sido acusados de agredir sexualmente en grupo a dos menores. Pero hay más y es que la familia de los agresores habrían intentado atropellar a los familiares de una de las víctimas, que habla en directo en 'TardeAR': "Estaba atrapado debajo del coche, tenía la rueda en mi brazo y no me podía mover".

El reportero Álex Álvarez contaba que todo sucedió cuando su hija y otras personas estaban haciendo botellón en un polígono: "Unos individuos llegaron con otras intenciones que ellas no querían, intentaron llevarse a mi hija, intentaron tocarla, mi hija ha dicho que en el momento que los vio aparecer, ya sabía que algo iba a pasar".

Tras lo sucedido, acudieron a denunciar a la familia y ni imaginaban lo que iba a suceder porque, a su salida del cuartel, sufrieron una agresión por parte de la familia: "Salió mi cuñado primero y le empotraron el coche, se liaron a palos que por poco le matan. Lo que sí sé es que cuando me quise acordar, estaba atrapado debajo del coche y tenía la rueda en mi brazo y no me podía mover".