El sacristán de la parroquia donde era catequista la mujer asesinada en Castro Urdiales: "No hará ni un mes, estaban aquí"

"Sí, conocía a los niños de verlos; y con el marido", nos decía Ángel, que nos contaba que compartió con los cuatro un día en Santander en una concentración de catequesis. Es más, nos explica que siempre le ha gustado hacer "familia" en la parroquia: "Ella siempre me lo agradece".

Ángel nos cuenta que la familia no era originaria de la localidad, aunque desconoce de dónde procedían: "Los conocía desde hace años, de cuando andaban por aquí, el marido se metió en la Cruz Roja".

También solía verles en misa y nos relataba una anécdota ocurrida hace poco: "No hará ni un mes, estaban aquí en el Sagrado Corazón, no tenía para leer una lectura en la misa y digo, mirando a ver quién leía, se lo dije a ellos y leyó uno de los chicos, digo estos soldados me van a hacer la lectura y la madre le dijo 'sube a leer".