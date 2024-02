Exclusiva | Declaraciones de Candela, exnovia de Tejado: "Antonio le envió mis vídeos sexuales a un chico..."

Esto dice Candela: "Me llamaron conocidos y me dijeron que habían visto imágenes mías. La intención, supuestamente, de Antonio cuando le envía estos vídeos a un chico es que después quería mantener relaciones con él ¡para calentarlo!", señala Candela. No obstante, "el juicio no se hizo. Como él no tenía antecedentes penales mi abogada me dijo que era mejor llegar a un acuerdo. Él reconoció los hechos. Me pagó una parte. Me debe otros 3.5000 euros".

Además, Candela asegura que "si él no estuviera en prisión no me atrevería a contar esto. Me lo encontré en la feria de Sevilla el año pasado y me temblaban las piernas". Y confiesa que "Antonio era súper celoso y me tenía controlada. Me manipuló y me hundió. Mi hermana no quería que estuviese con él porque era una persona muy agresiva". Y añade que alguna vez ha tenido que intervenir hasta la Policía en su casa: "Estaba aterrorizada. Me fui dos o tres veces de casa".