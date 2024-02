18 días sin rastro de Ana Knezevich, la estadounidense desaparecida en Madrid: “El marido no colabora ni con la Policía ni con la familia”

Hace 18 días que la estadounidense Ana María Knezevich Henao desapareció en Madrid. Se encontraba en España para alejarse de un complicado divorcio : no había acuerdo económico para un patrimonio elevado que compartía con su marido y con el que Knezevich dijo que podría vivir el resto de su vida. Su casa apareció con las cámaras pintadas y los últimos mensajes de su móvil parecen escritos por otra persona, según su entorno. Tanto la Policía española como la estadounidense están investigando la desaparición, pero su marido , el principal sospechoso , no está colaborando ni con las autoridades ni con la familia.

A Ana María Knezevich Henao, de 40 años y nacionalidad estadounidense, se le pierde la pista el 2 de febrero en Madrid. Desde ese día no hay movimientos en sus tarjetas bancarias y los últimos mensajes de su teléfono móvil, tanto en inglés como en español, no parecen estar escritos por ella, según su entorno: “Ana es mi mejor amiga y sé cómo escribe y no suena a cómo es ella”, asegura Sanna Rameau, amiga de la desaparecida.