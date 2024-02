Kike Quintana se estrena como reportero y sale a la calle: "¿A que me deberían pagar más?"

Ana Rosa Quintana se ha dirigido a la 'Fila Zero' para dar pie a la sección de su sobrino. Una sección en donde repasan algunos momentos graciosos del programa y en donde el objetivo es que nos podamos reír tanto de situaciones que merecen la pena ver una y otra vez como de algunas que no tanto. En resumen, el 'sobrinísimo' intenta buscar las cosquillas de todos los que pueda.

"¿Te has dado cuenta de que llevamos el mismo peinado?", le ha preguntado el sobrino de Ana Rosa a la presentadora. "Ya quisieras tú, yo me he dado las mechas ayer", ha respondido Ana Rosa. Kike Quintana ha dado paso a un vídeo en donde sale a la calle para "palpar y ver qué opina el público". Y es que hay opiniones de todo tipo sobre 'TardeAR'.