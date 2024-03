Localizada en Portugal la mujer fugada de un psiquiátrico y su familia hace un llamamiento: "¿Y ahora qué? No nos la podemos traer"

Lorena es una joven que se fugó de un psiquiátrico de Ávila haciendo saltar todas las alarmas y su madre alertaba de que suponía un peligro para ella misma y para otras personas. Ahora, tras 131 días de búsqueda, la han encontrado en Aveiro pero hay un problema y es que no pueden traerla de vuelta a España.

Su madre, Inés Cintas, nos contaba en directo en 'TardeAR' que la han encontrado gracias a la comandancia de Ávila pero ahora tiene un problema: "Se localiza ¿Y ahora qué? No nos la podemos traer porque es mayor de edad pero tiene un problema y está incapacitada". Y es que ahora el trámite requiere que la reclamen sus tutores: "Soy su madre pero no tengo la tutela, es la Comunidad Valencia y no ha respirado".