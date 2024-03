Hoy 'TardeAr' ha podido saber que la policía portuguesa le ha facilitado una vivienda para que pueda empezar de nuevo y pueda salir adelante. "Lo que no quieren es que esté en la calle... han hablado con los servicios sociales y me han concedido un piso", ha confirmado Lorena. "Esto sí es ayuda porque yo no niego que tengo una enfermedad, ni que necesito tratamiento y medicación", ha explicado la joven.