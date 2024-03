El periodista David Valverde le ha preguntado a Lorena como se encontraba: "Preocupada porque no quiero que me lleven para allá" , ha explicado la joven. Lorena ha indicado que estaba peor con la medicación : "Mi intención es estar aquí y vivir tranquila... Tenía muchos efectos secundarios" . La chica ha sido ingresada en 400 ocasiones y desde el plató una psicóloga le ha aconsejado que se tiene que tratar, aunque ella no reconozca que tiene un problema.

Lorena durante toda la conexión en directo ha criticado a su madre y la actitud que tuvo con ella en el pasado: "Meterme en un centro no es ayuda, además desde los 18 años me echó de casa”, ha sentenciado la mujer. Aroa ha defendido a la madre: "No te hemos encerrado nosotros ahí, ha sido un juez, por algo será, porque no es agradable para nosotros”, ha confesado la hermana.