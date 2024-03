Gustavo Guillermo se declara decepcionado con Carmen Borrego y lanza un reproche a las Campos: "Uno da lo que recibe"

Gustavo Guillermo se declaró molesto con Carmen Borrego nada más empezar su participación en 'Supervivientes' y es que quien fuera hombre de confianza de Mª Teresa Campos no entendía que la persona a quien él considera su hermana no le nombrara entre las personas a las que dedicó su salto del helicóptero. Pasados los días esta situación, lejos de arreglarse, ha empeorado.

Atónita, Marta López replicaba: "¿Tú esperabas que allí, en la palapa, Carmen Borrego te enviara un beso?"; Gustavo no entendía su sorpresa dado que él le enviaba saludos desde el confesionario pero la colaboradora tiene claro que lo que estaba haciendo era "la pelota"; "está hablando la pelota número uno de todos los programas", se quejaba Gustavo.

Gustavo parece dispuesto a hablar con Carmen cuando vuelva del reality, aunque no sabe si le llamará.

Hay quienes no entienden tantos reproches y se preguntan si Gustavo actúa con las hermanas tal y como él les reclama a ellas. Por ejemplo, querían saber si se ha interesado por Terelu Campos tras su último ingreso y él negaba: "Yo he estado malísimo con neumonía y con Covid y tampoco me han llamado. Uno da lo que recibe".