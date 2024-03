Pepi Valladares, exasistenta de Isabel Pantoja: "Julián Muñoz me ha pedido un documento que certifica su noviazgo con Isabel Pantoja como pareja de hecho"

Pepi rompe a llorar en 'TardeAR': "La llamada me sonó como a despedida"

Pepi Valladares tiene en su poder el documento que Isabel Pantoja y Julián firmaron para certificar su noviazgo

El documento que posee Pepi: "Es un acta notarial en donde justificaba que ellos llevaban tres años de relación"

El estado de salud de Julián Muñoz es "muy grave", algo que pudimos saber este martes en 'TardeAR', después de que el programa se pusiera en contacto tanto con su exmujer Mayte Zaldívar como con Eloísa (hija de Julián Muñoz). A esta última pudimos ver entrando a su domicilio, donde se encuentra actualmente el exalcalde de Marbella. Pues bien, este miércoles hemos tenido en 'TardeAR' a Pepi Valladares, quien conoce muy bien a Julián Muñoz de su época en la que estuvo con Isabel Pantoja.

En cuanto a la relación que mantiene con Julián actualmente, asegura que recibió la última llamada del exedil el pasado domingo: "Volví a tener contacto con él cuando se hizo el especial de Julián. El jueves de la semana pasada sobre las 11:00h me llamó. Me dijo que le había pedido el teléfono a mis hijas para llamarme y contarme que llevaba 21 días ingresado. La última llamada me la hizo el domingo y me dijo: 'Mañana me voy para mi casa'".

Sobre si se plantea ir a ver o visitar a Julián, ha contado que él se lo pidió: "Lo quiero hacer, pero verlo muy personal va ser muy complicado". Pepi ha roto a llorar, puesto que la llamada le sonó como a una especie de despedida. Además, ha confesado que iba todos los sábados cuando estaba en la cárcel.

Este documento tiene Pepi en sus manos

"Él en noviembre ya sabía que tenía ese problema de salud. Y en noviembre sabía que yo tenía un documento. Tenía la duda y no se fiaba de que los documentos que se planteó para Isabel poder tener los vis a vis de que fuera pareja de hecho hiciera algo con ellos. Yo no quería que me hablara de ese tema. Él me ha pedido esa documentación porque no sabía que la tenía", ha señalado Pepi. "No quería que luego fuera beneficiaria de algo...". añadía.