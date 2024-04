Exclusiva | El nuevo problema de la nuera de Carmen Borrego: tiene que abandonar su casa

Según esta información, no es que haya sucedido algo, pero el contrato de alquiler se ha acabado y no trascienden los motivos de que no se lo renueven: "No saben si lo quiere vender o quiere ir a vivir el propietario o su familia". Eso sí, sabe que los vecinos de la comunidad se habrían quejado por la presencia de la prensa en las inmediaciones de su casa.