Llega un importante cambio a la vida de la nuera de Carmen Borrego tras perder su contrato de alquiler: "Ha encontrado piso"

Se ha dicho que el motivo de que a Paola no le renovaran el contrato de alquiler es porque los vecinos se habrían quejado de la fuerte presencia de los medios de comunicación en la puerta del edificio. Pero, según ha podido saber Silvia Taulés, la razón es otra: "Parece ser que el propietario le ha dicho que tiene familia que quiere ir a vivir a ese piso. A ella no le convence esa explicación", transmitía.

Eso sí, no hay papeles que hagan oficial su situación: "No hay nada firmado". Sin embargo, él quiere recuperarla y ella tiene "claro" que no: "Su madre y su hermana la apoyan 100% para que siga con la separación". De hecho, parece que para ella el problema con Carmen Borrego es "definitivo".