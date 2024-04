Carmen Borrego carga sobre su todavía nuera, Paola Olmedo: "Mi hijo hace esto para salvar su matrimonio y lo hace de forma condicionada"

Carmen Borrego no daba crédito a lo que su hermana Terelu Campos le contaba. Su hijo y su mujer habían dado una exclusiva hablando de ella y en la que no la dejaban en muy buen lugar.

Una de las primeras cosas que ha querido hacer Borrego ha sido darle las gracias a su hermana por cómo le comunicó la noticia de la exclusiva de su hijo: " No esperaba menos de ella y le agradezco mucho su apoyo. Quiero aclarar que yo no sabía nada de la entrevista de mijo y la mano de mi hermana era la mano de alguien que me conoce muy bien.