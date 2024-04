Bárbara Rey revela por qué no puede ponerse en contacto con su hijo, Ángel Cristo: "Es imposible"

Bárbara Rey desvela por qué no puede ponerse en contacto con su hijo, Ángel Cristo

"Estoy en manos de psicólogo y psiquiatra", decía la vedette

Bárbara Rey dice qué piensa de la boda de su hijo Ángel y ataca duramente a su novia: "Es una falsa total"

Bárbara Rey ha concedido una entrevista en la que aborda de una forma diferente la polémica con su hijo, Ángel Cristo. Ha sido en el programa 'Land Rober' y nos dice que se queda "con la ganas" de hablar con su hijo porque le ha bloqueado tanto a ella como a su otra hija, Sofía. Pero ¿Cómo se ha tomado que se quiera casar en Honduras por el rito garífuna?

Bárbara Rey: "No tenemos acceso a ningún tipo de diálogo"

La vedette ha contado cómo se ha sentido desde que estallara el conflicto con su hijo. Ángel protagonizó una demoledora entrevista en la que la atacaba como madre pero Bárbara dice estar tranquila: "Sé cómo me he portado, sé lo que he hecho por mis hijos. He estado casada con un hombre que, por desgracia, era como era, no recibía ayuda por su parte ni en el sentido económico ni moral ni en estudios".

"Das y das y cuando ya dices no doy, porque no puedo, se olvida uno de lo que ha dado", se lamentaba Bárbara en sus declaraciones y añadía que si la recuperación puede o no recuperarse está en manos de su hijo: "En este caso, todo depende de él. Yo nunca me he separado de mis hijos, nunca los he dejado, se puede demostrar a través de la relación que he tenido hasta este verano".

Eso sí, reconoce que ha sufrido mucho y que, por ello, ha tenido que recurrir a especialistas: "Estoy en manos de psicólogo y psiquiatra".

Además, reconocía que aunque quisiera, no podría hablar con Ángel: "Estoy bloqueada, no sé dónde voy a llamar, como no llame a los bomberos... Me quedo con las ganas ¿Me entiendes? Pero es imposible, me he encontrado con que tanto mi hija como yo estamos bloqueadas y no tenemos acceso a tener ningún tipo de diálogo".

Ángel Cristo Jr. tendrá una boda garífuna en Honduras con Ana Herminia

Actualmente, el hijo de Bárbara Rey concursa en 'Supervivientes' y allí, en Honduras, ha recibido la visita de su novia, Ana Herminia. El concursante le ha pedido matrimonio, ella le ha dicho que sí y ya preparan su boda garífuna.