Ana Herminia, tras saber que Ángel Cristo se ha saltado el perímetro de 'Supervivientes': "Me he llevado un susto"

Ana Herminia, tras saber esto lo que tiene claro es que tiene muchas ganas de que Ángel Cristo vuelva a casa: "Le echo mucho de menos, necesito que él esté aquí, si le quieren sacar me da igual". Y reaccionaba al saber que el hijo de Bárbara Rey se ha saltado el límite que tienen en la playa en la que viven en Honduras: "Me he llevado un susto al saber que se pasó los límites, conociéndole diría: 'hasta aquí, voy a pegarme un chapuzón' y se iría..."