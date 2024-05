Una mujer admite haber alquilado las casas que limpiaba: "Es verdad que yo he estafado, lo reconozco"

En Retamar, Almería, una mujer estaría alquilando los apartamentos de lujo en los que trabaja como limpiadora . Su método consistiría en fotografiar las casas, subirlas a un portal donde alquilarlas, pedir la fianza a los interesados y desaparecer al recibir el dinero, pagado por adelantado. La policía la ha detenido y ahora se encuentra a la espera de una citación judicial. 'TardeAR' ha hablado con ella y también con José González, una de sus víctimas. " Es verdad que yo he estafado . Lo reconozco, soy culpable", ha admitido la mujer.

"Yo entré dentro del piso. Acepté quedarme con la vivienda y ella me pidió la documentación, DNI, nóminas, etcétera, para preparar el contrato. Al día siguiente quedamos. Le di el dinero y ella me dio unas llaves, pero las llaves no abrían ni el portal ni el piso ni nada. Ese mismo día nos encontramos otros tres afectados más de la misma vivienda", ha explicado. Según cuenta José González, la mujer le dijo que representaba a una conocida inmobiliaria de Almería.