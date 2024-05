Guerra abierta entre dos mujeres en redes sociales: "Ha llamado a la policía diciendo que yo he matado a mi marido"

Según Verónica Amador, la situación comenzó hace aproximadamente dos años. "No la conozco de nada. He llegado a conocerla personalmente porque ha venido a mi casa. Yo me tuve que esconder. Ella lo ha reconocido en un vídeo", ha asegurado en el programa. En uno de los episodios que relata, Ana Belén Mejías habría dicho a la policía que Verónica Amador había asesinado a su marido. "Esta señora alerta de que puede haber un cuerpo fallecido de mi marido, además estando yo embarazada y siendo evidentemente mentira. Esta señora ha movilizado a la policía y ha llegado a meter en medio también a los asistentes sociales diciendo que mis hijas están mal cuidadas, que tienen problemas en el colegio”, ha declarado, negando las acusaciones.