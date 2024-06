Exclusiva | Estalla la guerra entre Agustín Pantoja y Mariló de la Rubia por la relación que tiene con Isabel

Además, la periodista ha señalado que Isabel Pantoja se lo está tomando muy mal : "Agustín Pantoja tiene feos, tiene malas contestaciones hacia la propia Mariló, pero es que incluso se atreve a darle órdenes. Es una persona que no forma parte del equipo artístico de Isabel. Son actitudes que a su hermana no le sientan bien porque las está viviendo en primera persona".

Leticia Requejo ha revelado cuándo empezaron estos desplantes: "Los feos empiezan hace dos meses cuando el propio Agustín se da cuenta que en Mariló ha nacido una estrella. Le pide que no sea amable con la prensa y que no sea educada... Eso a Agustín no le parece bien porque lo que no no quiere es que él quede como el malo de la historia y Mariló como la buena y la salvadora de Isabel".