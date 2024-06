Frank Blanco tienta a Terelu Campos con churros y porras para que visite 'TardeAR': "Pásate que te invito"

Frank Blanco ha querido tentar a Terelu Campos para que fuese al plató de 'TardeAR' con porras y churros : "Terelu tiene que llegar de un momento a otro a Telecinco. Hay que maquillarse, hay que vestirse... ¿Cómo no he caído yo en esto antes? Aquí en la parte del backstage, en la publicidad nosotros merendamos".

Leticia Requejo ha señalado que las porras son un perfecto manjar que Terelu no se puede perder: "Creo que Terelu viendo esto va a salir antes de casa". Sin embargo, a lo largo de la tarde la mayor de las Campos no ha aparecido en el plató y como ha dicho Antonio Montero no se ha podido repetir el histórico momento en el que María Teresa Campos le dijo: "¿Quieres una porra Terelu?"