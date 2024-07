Exclusiva | María José Zurrón y Chema Martín enseñan la lujosa mansión de Silvia Tortosa valorada en dos millones

Sin embargo, María José Zurrón ha comentado que al final Silvia no llegó a hacerlo : "Decidió no hacerlo porque tampoco estaba muy segura. No tenía nada claro". Por otro lado, la exasistenta ha señalado que Ana, la heredera de Tortosa les ha dejado a Chema Martín y a ella que cogiesen lo que quisiesen de la mansión: "Ana ha sido muy generosa".

Por último, María José Zurrón no ha podido evitar llorar al recordar a su gran amiga: "Si he venido aquí es por hacerle un pequeño homenaje a ella, lo que ella no pudo hacer lo he hecho. Me acuerdo muchísimo de ella, que la recordéis como una gran actriz y como una gran mujer, una persona excepcional. La he querido muchísimo, la llevo siempre conmigo".