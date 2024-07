Exclusiva | Las pruebas de la bailarina que denunció a Nacho Cano: asegura que le retuvo el personal del hostal

Lesly asegura que personal del hostal donde se alojaban impidieron que saliera después de ser expulsada del programa

La respuesta de Nacho Cano a Lesly: "Todo lo que dice es como… bueno, pues que estoy enfadada"

Lesly, la bailarina que denunció a Nacho Cano, cuenta por qué lo hizo: "Me indignaron las condiciones"

Lesly es la bailarina que ha denunciado a Nacho Cano. El artista fue finalmente detenido acusado de presuntamente contratar de forma irregular a estudiantes mexicanos y la joven muestra sus pruebas: los mensajes en los que la productora le habría dicho que entrarían en España "como turistas" y no como estudiantes. Además, cuenta que fue retenida en el hostal donde se alojaba después de ser expulsada y muestra los audios que ha aportado a la denuncia.

La respuesta de Nacho Cano a Lesly

"Ha interesado tejer una especie de historia de delito de tráfico de inmigrantes para detenerme 10 minutos. El ánimo también era detenerme por acoso sexual", se quejaba el artista tras la primera entrevistas de Lesly y añadía que como "no hay nada" solo pudieron llamarle para que fuera a comisaría y allí le comunicaron que estaba detenido: "Sé que está todo orquestado y planificado. Esos policías que me detuvieron son unos chulos".

Cano negaba todas las acusaciones, pedía que le pregunten a los otros 17 estudiantes de Malinche y decía de Lesly: "Todo lo que dice es como… bueno, pues que estoy enfadada".

Insistía en que lo único que hace es "generar trabajo", con lo que no entiende que se le acuse de explotación y reiteraba que los estudiantes llegaron tal y como les recomendaron: "Lo que aconseja la embajada es que entren como turistas".

Lesly responde en 'TardeAR'

Ella negaba estar "cabreada" y añadía en mitad del huracán mediático ha reflexionado: "Es demasiado desgastante para ambas partes creáme ¿y sabes qué? Tal vez Nacho ni siquiera tenía noción de todas estas negligencias que estaba teniendo su asistente, la otra empleada y el velador que me dejaron encerrada".

Es más, ha llegado a valorar que quizá no tenía "suficiente presupuesto" para tenerles en mejores condiciones: "A mí lo que me indignó es que no tuvo no se dio el tiempo de escucharme y en persona, con pruebas fehacientes, demostrarle lo que estaba pasando con su gente". Eso sí, negaba que con estas declaraciones quisiera dar un paso atrás.

Las pruebas de Lesly contra Nacho Cano

Lesly ya contó que, tras comunicarle que estaba expulsada del programa, no la dejaron salir a la calle para hacer una llamada dado que no podía hacerla desde el interior. Le pidieron que recogiera sus cosas y se marchara pero ella insistió en que quería llamar.

Grabó el momento en el que aseguran que la retuvieron en el hostal donde se alojaba y mostraba los audios que ha aportado en la denuncia.

"No, Por favor, por favor, no me dejan salir. Por favor ¡Ayuda!", se oye pedir a Lesly llorando: "Déjame salir", pedía pero el personal del hostal negaba: "A mí me lo tienen que decir".

Lesly le pedía que no la trataran así, preguntaba qué le pasaba y la persona replicaba: "No nos pasa nada. A mí me dicen que no puedes salir, pues no sales".

Finalmente, Lesly logró salir, vivió dos días en la calle y decidió tomar medidas legales con una, denuncia en la que aporta también mensajes fundamentales para la investigación en los que la productora les habría dado indicaciones sobre cómo comportarse en el viaje: "Les recuerdo que viajarán en calidad de turistas, no deben mencionar a migración que van a estudiar", dicen en uno de ellos. Es más, les piden que lleven una guía de Madrid en la mochila.