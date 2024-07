La edad, la profesión y la experiencia en televisión de la 'amiga' de la que está ilusionada Sofía Cristo

La nueva 'amiga' de la que se habría enamorado Sofía Cristo tendría 28 años, sería bailarina y tendría experiencia en reality shows

Silvia Taulés ha desvelado que Sofía Cristo quiere ser madre con una pareja: "Con la actual o con la que surja en el momento"

Sofía Cristo está "ilusionada" con una "buena amiga", según Omar Suárez

El pasado miércoles 17 de junio, 'TardeAR' desvelaba que Sofía Cristo tenía una nueva ilusión. Según Omar Suárez, la hija de Bárbara Rey se estaría refugiando en otro apoyo, a parte del de la vedette. Al parecer se trata de una "muy, muy buena amiga", una mujer bailarina a la que habría conocido hace tan solo unos meses atrás.

Según ha podido conocer el colaborador de 'TardeAR', Sofía Cristo habría conocido a esta bailarina en un programa de televisión donde participaba como concursante. Además, Omar Suárez añadía en el programa que esta bailarina pertenecería al elenco de la cantante Chanel.

"Se conocieron en ese programa y, desde entonces, están muy unidas, se están conociendo", comentaba el periodista junto con el resto de colaboradores. No obstante, la DJ no va a hablar de esta nueva ilusión por un motivo: "Sofía, desde hace un tiempo, toda las parejas que ha tenido las ha intentado mantener al margen y no exponerlas porque si no cree que no va a funcionar".

'TardeAR' ha añadido más datos sobre la nueva ilusión de Sofía Cristo

En el programa del jueves 18 de junio, Frank Blanco y el resto de colaboradores han añadido más información a cerca de la nueva ilusión de Sofía Cristo. Las tertulianos que se encontraban en el plató han podido competir en un juego que le han llamado 'El juego del salseo'.

Los colaboradores han ido apostando por la edad, la profesión y la experiencia que tiene en televisión de la nueva pareja de Sofía Cristo. Después de que todos han apostado, los datos verdaderos se han desvelado y es que la nueva ilusión de la DJ tendría 28 años, sería bailarina y diseñadora gráfica, y tendría experiencia en televisión gracias a un reality show.

Sofía Cristo al ver que los medios ya están indagando en su vida privada sobre su posible nueva pareja, la DJ se ha pronunciado: "No voy a hablar del perfil de la persona que me está dando cariño. Es verdad que tengo una muy buena amistad con una persona, que es maravillosa. Una tía estupenda, pero no quiero hablar de esto. Es algo natural, algo normal".

"El tiempo dirá. A mí me hace bien porque yo me rodeo de gente que me hace bien. Y ella es una muy buena amiga. Y yo espero que todo siga así. No me gustaría hablar de esta parcela de mi vida. Hay que proteger a las personas que no están en el medio", ha relatado Sofía en un programa de televisión.

Silvia Taulés ha explicado que ha hablado con Sofía Cristo y ha señalado que ella tiene miedo de que su nueva ilusión se vaya de su lado al convertirse en una nueva famosa para la prensa del corazón: "Está muy ilusionada, está muy feliz personal y profesionalmente. Todo le va muy bien y no quiere fastidiarla. Le da mucho miedo todas estas informaciones que estamos dando".