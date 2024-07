Sara, una afectada por la salmonelosis de una tortilla de un bar de Barcelona: "Fue la peor semana de mi vida"

Una de las afectadas por la salmonelosis de la tortilla de patatas ha estado en directo en 'TardeAR' para contar por el calvario que ha pasado. Sara ha especificado que la mandaron varias veces para casa hasta que la tuvieron que ingresar: "Me comí la tortilla el sábado y fui el domingo al hospital. Me mandaron a casa, el martes fui al hospital y me ingresaron hasta hoy".

Sara le ha confesado a Frank Blanco que los síntomas de la salmonela fueron horribles: "Los primeros días que me mandaban a casa era horrible. No me podía mover, tenía vómitos, diarrea con sangre, me dolía mucho la cabeza, estaba mareada todo el rato, me costaba hablar... Fue la peor semana de mi vida".