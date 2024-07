Una víctima de la estafa de los cerrajeros denuncia sus tarifas desorbitadas que llegan a los 2 mil euros: "Es un despropósito"

María Dolores ha caído en la estafa de los cerrajeros y ha explicado que no tienen sus tarifas en su página web: "No las he encontrado"

La víctima ha señalado que tuvo que pagar 1.500 euros después de que el cerrajero hiciese el trabajo: "Le dije que era una burrada"

Estafas en auge en el sector de la cerrajería urgente: precios abusivos por cambiar una cerradura

'TardeAR' ha destapado la estafa del cerrajero, una mafia que cobran precios abusivos aprovechándose de la desesperación de las víctimas por arreglar las cerraduras de sus viviendas. Los precios ascienden aproximadamente hasta los 2.00 euros. Los primeros contactos que aparecen en Google suelen ser los cerrajeros falsos.

María Dolores, una de las afectadas por esta mafia de cerrajeros, ha hablado sobre su situación y su caso. La víctima ha explicado que unos ladrones le entraron en su casa, por lo que tuvo que llamar a un cerrajero para cambiar la cerradura: "Cuando entraron a robar a las cinco de la mañana, llamé al número de teléfono y mandaron a un cerrajero en cuestión de quince minutos".

Frank Blanco le ha preguntado a María Dolores si antes de acudir a arreglarle la puerta le pasaron los precios del servicio. María Dolores ha indicado que no se lo dieron hasta cuando hicieron el trabajo: "No te lo dan hasta que aparece el cerrajero. Me dijeron que no me lo daban hasta que viesen el tipo de puerta y cerradura".

María Dolores ha señalado que le hicieron firmar unos documentos y le comunicaron que lo iba a cubrir el seguro: "Empieza a trabajar y una vez que lo ha hecho me da a firmar en dos tablets distintas. Me dice que lo va a cubrir el seguro, pero eso no lo cubre. Hasta 500 euros, me robaron dos veces. El que entró a robar y el cerrajero".

"Le dije que era una burrada y me dijo que eran las tarifas de nocturnidad. Te dan dos opciones de pago, una transferencia o con tarjeta". María Dolores pensó que no le iba a pasar la tarjeta debido a que le cobró 1.500 euros por el servicio completo. Sin embargo, la tarjeta pasó y pagó en el momento.

María Dolores ha comentado que en ese momento no se le pasó por la cabeza no pagarle porque estaba desesperada y aturdida por el robo: "En ese momento tenía que ir a poner la denuncia, estaba todo hecho un desastre". La víctima ha asegurado que ha ido a poner una denuncia tras la estafa.