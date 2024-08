Exclusiva | Paola Olmedo responde sobre una presunta traición del hijo de Carmen Borrego: "Me encanta mi tranquilidad"

Las imágenes de José María Almoguera besándose con una chica han desencadenado una tormenta mediática y es que, tras anunciar su separación de Paola Olmedo, se dijo que la pareja había decidido darse una segunda oportunidad. Ahora, 'TardeAR' nos muestra las primeras imágenes del hijo de Carmen Borrego así como unas declaraciones de su ex en las que dice si se siente o no traicionada.

Por todo ello, se dijo que se habían reconciliado y que habrían estado viéndose hasta hace poco, pero Paola dice no sentirse traicionada y restaba importancia a la situación con su gesto: "No, no, no, no. Nada, nada". Es más, no daba crédito cuando le preguntaban si él puede rehacer su vida: "¡Y todo el mundo, claro!"