Sofía Cristo decide demandar a Ana Herminia tras escuchar sus declaraciones: "Reclama daños y perjuicios"

"Por los mismos motivos por los que demandan a Ángel, pero es un poquito más corta porque Ana Herminia no ha hablado tanto", ha señalado Taulés. Además la periodista ha contado que tienen los documentos listos : "Tienen WhatsApp, tienen toda la documentación preparada y las abogadas se han cogido un par de semanas de vacaciones y justo cuando vuelvan ya la van a presentar".

Leticia Requejo ha develado que ambos se van a tener que quedar callados y no hablar más durante un tiempo: "Tanto a Ángel como a Ana Herminia les han puesto en preaviso para que directamente corten y no hablen nada más por ahora ni de Sofía ni de Bárbara para no empeorar las cosas".