Exclusiva | La foto de Anabel Pantoja con Mariló de la Rubia: todos los detalles de su encuentro con la examiga de Isabel

Kike Calleja , periodista de 'TardeAR', ha dado más detalles sobre esta foto: la imagen fue tomada el pasado martes alrededor de las once de la noche. "Llamó la atención ver a Mariló porque cuando las vieron entrar, apareció Anabel Pantoja con su novio. Además, tenían una relación muy normal y parecía que no pasaba nada entre ellos", cuenta el periodista.

Pero hay un momento en el que ambas se incomodan: "Cuando vieron que las habían reconocido, se les cambió la cara e intentaron evitar que les hicieran fotografías. Estuvieron como unas dos horas en el restaurante. La gente cercana a Mariló no quería que se hiciera pública esta información. Eso es porque el resto de la gente, Isabel Pantoja y Agustín no sabían que habían quedado para cenar".

En cuanto al contenido de la conversación de la cena de ambas, todo parece indicar que de Isabel Pantoja no se habla: sí del embarazo como del tema de la clínica y de la gira de Isabel Pantoja. "Esto para Anabel Pantoja no es una traición. Y me dice que no se escondieron. No lo ven como una traición. Anabel está súper tranquila", desvela Leticia Requejo.