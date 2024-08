La reacción de Bea Archidona el escuchar el testimonio de la 'novia' de un presunto asesino: "No me hace gracia, ha muerto una persona"

Samara, la 'novia' del presunto asesino de la mansión de Estepona ha estado en directo en 'TardeAR'

Ante las continuas risas de Samara, Bea Archidona le ha advertido de que en el lugar donde organiza las fiestas ha habido un delito

El hombre hallado muerto con un disparo en la espalda en un chalé de Estepona, Málaga, es un belga de 34 años

Las macro fiestas ilegales que se producían en una mansión de lujo de Estepona hasta hace dos días ha terminado con una persona fallecida. Un belga de 34 años ha sido asesinado de un disparo por la espalda y el hombre se encuentra ahora en busca y captura. Según se ha podido saber en 'TardeAR', pertenecería a una banda criminal de Marbella.

Samara, la organizadora de las fiestas clandestinas de la casa ha entrado en directo en 'TardeAR' para hablar de los últimos acontecimientos que han sucedido en el lugar. Sin embargo, lo más destacable de todo es que, el reportero Alejandro Rodríguez, ha desvelado que se trataba también de la 'novia' del presunto asesino del belga de 34 años.

"Le conocí aquí porque venía a las fiestas. Es un chaval muy normal, muy educado y por eso me lié con él", ha comentado Samara. La organizadora de las fiestas clandestinas ha señalado que su 'amigo' no tenía conflictos: "Siempre que ha venido nunca ha tenido problemas con nadie. A veces ha habido discusiones y él lo único que ha hecho es ayudar a separar".

Los colaboradores de 'TardeAR' le han recordado que ese hombre que se encuentra en busca y captura tenía una pistola aquel día. "Cada uno lleva lo que tiene, nadie sabe lo que yo llevo en el bolso, ¿no?", ha contestado de repente Samara. En ese momento ha querido explicar lo que sucedió el día del crimen.

"Estaba aquí, pero estaba fuera. No vi la discusión, lo que pasa es que escuché un disparo. Vi al hombre salir corriendo, al difunto. Subió las escaleras, se cayó al suelo y llegó hasta arriba. No sé cómo llegó hasta arriba con un tiro, la verdad", ha narrado la organizadora de las macro fiestas.

Samara se ha enfadado porque han estado diciendo en el programa que el presunto asesino era su novio y ha explicado que solo tenía sexo con él: "Lo primero que no tengo pareja, soy un alma libre. Yo estaba liándome con él, pero ya está. Además yo no he visto si ha sido él. Solo chingaba con él".

La organizadora de los fiestones de la mansión de Estepona ha confesado que ha ido a declarar y ha tenido problemas con los policías: "Yo me enfadé con los policías porque me decían que estaba encubriendo no se qué. Yo les dije que no me pueden acusar sin pruebas. No he matado a nadie".

Por otro lado, Samara se ha puesto un poco a la defensiva cuando en 'TardeAR' le han echado en cara que ella sabía que el presunto asesino había llevado ese día un arma. Sin embargo, el reportero le ha recordado que lo había admitido hacía escasos minutos cuando estaban fuera de cámaras. Además, Samara ha contado lo que suele cobrar por las fiestas.

"En mi cumpleaños vinieron como 300 y pico personas, casi 400. Esto es como una iglesia, ponemos la hucha y el que quiera poner dinero que lo ponga, ha dicho Samara riéndose sobre lo que cobra por las fiestas clandestinas. Bea Archidona no ha podido aguantar que Samara se riese cuando ha ocurrido una tragedia en el lugar.

"Estamos hablando de fiestas clandestinas. A mí no me hace tanta gracia porque justo en esa casa ha fallecido una persona. Estamos hablando de un delito", le ha advertido la presentadora de 'TardeAR'. Samara ha indicado que no se estaba riendo y ha comunicado que hasta dentro de un tiempo no van a poder hacer más fiestas.

