Sofía Suescun se sienta en '¡De viernes!' tras el conflicto con Maite Galdeano: "Pasa algo, yo me miro al espejo y digo 'no puedo más"

Sofía rompe su silencio este viernes 23 de agosto y Beatriz Archidona nos avanzaba algunos de sus titulares: "Con mi madre pasa algo, una situación en la que yo me miro al espejo y digo 'no puedo más".

A Maite, la situación le parece "brutal" dice no poder "más" con lo que está pasando y advierte: "Me va a dar algo, es una injusticia lo que están haciendo conmigo sin yo haber hecho nada malo, no me hace gracia que se siente. Estoy hecha polvo".

Al parecer, Maite ya no quiere mantenerse en silencio y entra de lleno en la polémica con su yerno, que le ha denunciado "Ya no me voy a venir abajo. Voy a sacar la metralleta a ver quién es la tonta y quién es el listo", dice Maite, que se advierte: "Se va a ca*** Kiko, lo voy a hundir, voy a luchar por mi hija. Kiko me quiere meter miedo, si no tiene dinero para comprar pechugas se va a gastar dinero en abogados".