Exclusiva | Las imágenes de Elizabeth Gutiérrez que indicarían su reconciliación con William Levy

"Al menos podemos confirmar que están conviviendo en el mismo techo", ha asegurado más tarde. Sin embargo, el Álex Gutiérrez ha señalado que la prensa todavía no está 100% convencida de que esto sea una reconciliación a largo plazo por los vaivenes sentimentales que siempre han tenido.

"Entre ellos dos vuelve a surgir una reconciliación o una relación. Hay que ser cautos porque ni siquiera ellos dos saben lo que puede pasar ente ellos". Álex Rodríguez ha explicado que William y Elizabeth han querido pedir ayuda para arreglar su relación : "Ellos durante todo este tiempo han pensado recurrir a ayuda para regresar y que no se vuelva a repetir jamás esto".

No obstante, uno de los dos no habría querido pedir ayuda a profesionales de parejas: "Uno de ellos no quiere ayuda, es una relación muy tóxica", ha señalado Álex Rodríguez. Por otro lado, el periodista ha comentado que ambos deberían ponerse en manos de especialistas.