Exclusiva | La segunda parte de la entrevista de Cristian Suescun sobre Maite: "Todo lo que sea un hombre, para mi madre es odiar"

"Sofía le pertenece a mi madre y cualquier persona que entre ahí va a estar en el punto de mira de mi madre. La que ha hecho explotar todo esto ha sido mi madre", ha confirmado después. Por otra parte, Cristian ha salido en defensa de su cuñado , ya que cree que no es mala persona: "Kiko puede ser un tío frío, calculador, tacaño. Igual ha mamado un poco la tacañería de mi madre, pero creo que no es un mal tío".

Cristian comenzaba contando cómo vivió el pasado 4 de agosto, día en el que Sofía Suescun decidía que no quería vivir más con su madre y alejarse un poco de ella. "Fue un 'shock' bastante importante, me encuentro a mi hermana desconsolada y me dice que hasta aquí he llegado con mi madre, que no es feliz y que está manejando su vida" "Ha tomado la decisión de nunca más va a vivir con mi madre y eso a mi madre todavía no se le ha metido en la cabeza", nos contaba.