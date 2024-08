Exclusiva | Isabel Pantoja reacciona a las duras palabras de su hija Isa P: "En su boda no había nadie de su familia, excepto Anabel"

La cantante ha respondido a las demoledoras palabras que ha hecho su hija Isa P a la revista 'Lecturas'

Uno de los testimonios que ha hecho reaccionar a Isabel Pantoja ha sido el siguiente: "Si le pasa algo a mi madre, no me sentiría culpable"

Las demoledoras declaraciones de Isa Pantoja sobre su madre: "Si le pasa algo, no me sentiría culpable"

La periodista Marisa Martín Blázquez ha podido saber cómo ha sido la reacción de Isabel Pantoja a las duras declaraciones que hizo su hija Isa Pantoja sobre ella en una exclusiva para la revista 'Lecturas'. La colaboradora de 'TardeAR' ha advertido de que la cantante ha contestado con mucha dureza a las palabras de su hija.

Una de las declaraciones más demoledoras que dio en la revista la hija de la tonadillera ha sido la siguiente: "Si le pasa algo, no me sentiría culpable". Esto ha hecho reaccionar a la cantante y Marisa Martín Blázquez ha conocido la respuesta de Isabel a través de una persona que está muy próxima a ella.

La periodista ha leído el mensaje que le han mandado sobre las palabras de Isabel Pantoja. "Eso de que ya no le importa su madre no es ninguna novedad", ha leído Marisa Martín Blázquez. Según la cantante, Isa Pantoja nunca le ha hecho caso: "Ella sabe que no le ha importado mucho nunca, que nunca ha hecho caso de las cosas que ella como madre le ha aconsejado, que le ha hecho muchos feos durante su vida".

Por otra parte, Isabel Pantoja se ha pronunciado sobre la boda de su hija: "Que no diga que no quiso ir a su boda porque ella nunca quiso que fuera invitando a quienes invitó y haciendo exclusiva además pensando que, si iba a ir ella, iba a ganar más". La periodista ha recalcado que los invitados a los que no quería ver en la boda eran Dulce y Jorge Javier Vázquez.

Lo más duro de los testimonios de Isabel ha sido el último mensaje: "En esa boda no había nadie de su familia, excepto Anabel. Su hija lleva ya mucho tiempo sin respetar su vida y lucrándose de hablar de ella. Eso una hija no lo debería hacer nunca. Si por parte de su hija se ha roto la relación, ella ya lo tenía claro que lo iba a hacer y que lo iba a romper".

Las demoledoras declaraciones de Isa Pantoja sobre su madre: "Si le pasa algo, no me sentiría culpable"