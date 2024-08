Exclusiva | Cristian Suescun, sobre su madre Maite Galdeano: "Nunca me ha dicho 'te quiero', ni dado un beso"

'TardeAR' saca la tercera parte de la entrevista que ha hecho Cristian Suescun para el programa

El hijo de Maite Galdeano ha seguido sincerándose sobre su madre y sobre todo lo que le ha tocado vivir con ella

Exclusiva | La segunda parte de la entrevista de Cristian Suescun sobre Maite: "Todo lo que sea un hombre, para mi madre es odiar"

'TardeAR' ha vuelto a hablar de Cristian Suescun y ha enseñado otro trozo de la entrevista que ha hecho el hijo de Maite Galdeano para el programa. En esta tercera parte, el hijo de Maite Galdeano ha dado los testimonios más sinceros de toda la entrevista. Ana Rosa ha explicado que se ha creído al hermano de Sofía al hablar muy bien de todo lo que ha vivido en su infancia con Maite.

"Esto empieza hace mucho tiempo. Como todos sabéis mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años, mi hermana tenía 5. Un juez decidió que yo me iba con mi padre, mi madre se quedaba con mi hermana y ya la quiso hacer a su manera. Mi madre la acaparaba para ella siempre y mi hermana nunca ha tenido una infancia como una niña normal", ha confesado muy emocionado.

Leticia Requejo le preguntaba a Cristian si Maite ha sido buena madre con ellos. Él ha sido muy sincero: "Todos tenemos nuestros fallos, pero lo ha podido hacer mejor. Le ha faltado mucha cariño. A mí mi madre nunca me ha dicho 'te quiero', mi madre nunca me ha dado un beso, en la vida. Es una situación que he normalizado, pero ahí está".

Cristian Suescun ha señalado que su madre siempre le ha visto como el fiel reflejo de su padre y esta ha sido la razón por la que no se ha portado muy bien con él. "Tú no eres de mi raza de los Galdeano", ha dicho Cristian sobre lo que le decía Maite. "Estando en su casa nunca he podido ir al baño a hacer de vientre, no podía ir al frigorífico y coger agua", ha revelado Cristian.

"Mi madre tenía un padre que no era la mejor persona. Mi madre ha tenido una infancia muy mala y en cierta medida puedo entender su actitud hacia nosotros. Violencia en casa, en la calle, violencia verbal, no saber tratar a un hijo. Al final eso es lo que nos ha transmitido a nosotros y los valores que nos ha transmitido", ha comentado Cristian al final de la entrevista.

El resto de la entrevista de Cristian Suescun para 'TardeAR'

La primera parte de la entrevista fue donde se explicó todo el conflicto. Cristian habló con mucha sinceridad sobre la crisis familiar que están atravesando. El hermano de Sofía Suescun comenzó contando cómo vivió el pasado 4 de agosto, día en el que la ganadora de 'Supervivientes 2018' decidía que no quería vivir más con su madre y alejarse un poco de ella.

"Fue un 'shock' bastante importante, me encuentro a mi hermana desconsolada y me dice que hasta aquí he llegado con mi madre, que no es feliz y que está manejando su vida. Ha tomado la decisión de nunca más va a vivir con mi madre y eso a mi madre todavía no se le ha metido en la cabeza", contó el hermano sobre el día de la ruptura familiar.

En la segunda parte de la entrevista, Cristian Suescun habló de cómo es la relación con su madre y también sobre el futuro del conflicto familiar. En primer lugar, señaló que es normal que Kiko haya dado un ultimátum a Sofía. "Eso que dice que le ha dado a elegir o tu madre o yo, me parece lo más normal porque es hasta un punto. Nadie aguanta cinco años ese machaque que le ha metido mi madre a Kiko".

"Esperemos que pida perdón mi madre, le pida perdón a Kiko y él acabe retirando esa denuncia", comentó el hijo de la Galdeano sobre los problemas con la justicia. Además, Cristian salió en defensa de su cuñado: "Kiko puede ser un tío frío, calculador, tacaño. Igual ha mamado un poco la tacañería de mi madre, pero creo que no es un mal tío".