Paola Olmedo dice sus primeras palabras a 'TardeAR' tras su entrevista: "No voy a debatir nada"

Las reacciones a esto no han tardado en llegar, Carmen Borrego aseguraba en 'Vamos a ver' que la que fuera su nuera "tiene derecho a hablar, pero no a mentir" como que "tenía claro que ella Paola iba a hablar", asegurando que cree que está en su derecho.

Pero Carmen no ha sido la única, Alejandro Rubio , también el mismo programa que su tía, repondía a las acusaciones que la que fuera mujer de su primo ha hecho sobre su familia, y en especial a su tía Carmen con lo relacionado con la exclusiva del embarazo: "Si fuera verdad... no es verdad ".

Después de todo este revuelo que se ha formado con las palabras de Paola Olmedo en la revista, nuestro programa se ha trasladado hasta el negocio de esta y nuestra reportera ha podido hablar con ella: "Lleva toda la tarde aquí, el negocio no le va nada mal porque ha habido una gran afluencia de clientas y como no paraba he querido asomarme un poco a ver si Paola respondía algunas de mis preguntas y lo ha hecho. Ha sido muy amable, ha estado sonriente en todo momento y tratándome muy bien. La he visto feliz".