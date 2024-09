Exclusiva | Todas las declaraciones de los implicados en el caso Rafa Mir: las dos víctimas, presuntos culpables y testigos

'TardeAR' ha desvelado en exclusiva todas las declaraciones de los implicados del caso Rafa Mir

El programa ha analizado las declaraciones del futbolista, de Pablo Jara, otro testigo que estaba en la casa, las dos denunciantes y un vecino que pasaba por allí

Rafa Mir habría llamado a la amiga de la mujer que le acusa pocas horas después de los hechos: "¿Me habéis denunciado?"

'TardeAR' ha podido acceder a todas las declaraciones de todos los implicados en el caso Rafa Mir. Después de las presuntas agresiones sexuales a dos jóvenes por parte de Rafa Mir y su amigo Pablo Jara en la casa del futbolista, el programa ha conocido las declaraciones de todos los protagonistas.

Ana Rosa, Manu Marlasca y el resto de los colaboradores han podido ver las declaraciones que han hecho las dos presuntas víctimas, Rafa Mir, el amigo Pablo Jara, otro testigo que estaba en la casa y también el vecino que pasaba por allí. La primera que han escuchado ha sido la que habría sido agredida por el futbolista del Valencia.

La joven de 20 años ha comentado lo que le hizo el futbolista en esos supuestos cinco minutos de agresión sexual: "Me tiró a la piscina con la ropa puesta, me cogió a la fuerza y me introdujo los dedos en la vagina por un lado del pantalón". La víctima le decía lo siguiente: "Déjame, no quiero que hagas esto".

La agredida también ha relatado una segunda agresión: "Rafa me cogió fuertemente del brazo y me hizo moratones. Me metió en el baño y, mientras me cogía de la cara, me dijo: 'ven, ven aquí, bésame...' Cerró la puerta con pestillo, me sentó encima del lavabo y me introdujo de nuevo los dedos en la vagina sin quitarme la falda".

También ha señalado lo que le decía su amiga, ya que su compañera no entendió en ese momento que se metiera con el futbolista en el baño después de haber tenido elaciones consentidas con Rafa Mir: "Me decía: 'tía estoy flipando, ¿cómo puedes estar ahí con él después de haberse acostado conmigo?"

Tras esto, la primera víctima ha asegurado que consiguió salir del baño y llamar a la Policía gracias al vecino que pasaba por allí: "Empujé a Rafa y conseguí zafarme de él, abrir la puerta y salir del baño. Le conté a la agente femenina que Rafa me había metido los dedos por la fuerza. Me pareció que los agentes varones no creían que les contábamos, y se reían entre ellos".

El padre de la joven de 20 años llevó a su hija al hospital y después de que los médicos forenses la examinasen descubrieron hematomas en los brazos, por lo que se activó el protocolo de agresión sexual. Por otro lado, la chica ha explicado que en la piscina el futbolista también le introdujo los dedos: "Cuando Rafa me introdujo los dedos en la piscina, estaban presentes sus amigos, pero en el baño no nos vio nadie".

Por último la primera víctima ha dejado claro que uno de los amigos supo que lo que había hecho Rafa Mir estaba mal y se disculpó con ella: "En la calle, uno de los amigos me dijo que le sabía fatal lo que había pasado, se disculpó y me dijo que si le hubiera pasado a su hermana los mataría".

'TardeAR' ha descubierto que la versión de la segunda víctima coincide con el de la primera: "En la piscina, un amigo de Rafa Mir me tocó el culo, el pecho y la vagina por encima del tanga hasta en cuatro ocasiones. Yo me negué muchas veces y le dije: 'no, quita', pero no paraba. Tenía cara de loco".

El amigo de Rafa Mir abusa presuntamente de esta segunda víctima: "Me tapé con la toalla y me fui a la cocina. Escuché a mi amiga detrás de la puerta y le dije: 'me parece fatal lo que estás haciendo". Sin embargo, ella no sabía que su amiga también estaba viviendo el mismo infierno que ella.

"Mi amiga salió muy nerviosa y llorando, con un grave ataque de ansiedad, sin poder hablar", ha señalado la víctima. La joven ha admitido que uno de los amigos de Rafa Mir la habría agredido: "Mientras intento tranquilizar a mi amiga, el chico me pega un puñetazo en el labio, me empuja, me caigo y me hago una herida en el codo. Me quita la toalla, me deja desnuda y me empuja a la calle".

Lo más impactante es que el futbolista se puso en contacto con la segunda víctima a través de una llamada telefónica para ver cómo estaba tras lo sucedido: "Me llamó y hablamos durante seis minutos. Me preguntó cómo me encontraba y si mi amiga o yo habíamos denunciado".

La versión de los presuntos culpables y del vecino de Rafa Mir

El programa también ha revelado lo que han dicho en las declaraciones Pablo Jara y el otro testigo amigo de Rafa Mir. Pablo Jara ha negado de todo lo que se le está acusando: "Yo no hice eso. La pena es que no haya cámaras en el chalet para observar lo ocurrido". El otro testigo también ha explicado que no ocurrió todo lo que se está contando: "En ningún momento Pablo golpeó a alguna de ellas".

Pablo Jara ha sostenido que nunca golpeó a la segunda víctima: "Saqué con el brazo a las chicas hacia afuera, pero no forcejeé con ellas". El testigo también ha afirmado que no hubo ningún golpe: "Cuando logró echarlas una de ellas iba tapada con una toalla. Pablo se la quitó y se quedó solo con la parte de abajo del bañador. Al ver que no llevaba parte superior le sacó su ropa para que se vistiese".