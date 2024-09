Flavia Borzone dice ser hija de Tonino Lamborghini: "El resultado del test de ADN es que Elettra y yo tenemos el mismo padre"

Según la prueba de ADN que dice tener Flavia, sería supuesta hermana de Elettra Lamborghini

Sin embargo, la forma en que Flavia Borzone obtuvo la muestra, podría convertir la prueba en no válida

Flavia Borzone dice ser hija de Tonino Lamborghini. En directo en ‘TardeAR’, la mujer nos cuenta que sospechó en su infancia, que lo supo nada más ver a su supuesto padre en persona y que se cercioró con una presunta prueba de ADN que habrían obtenido de una pajita con la que habría bebido Elettra Lamborghini.

Flavia nos cuenta que desde pequeña sospechó que su padre no era el hombre que la crio, pero no pudo confirmarlo: "Cuando se decía algo así, de una manera muy subliminal, mi madre enseguida me lo desmentía".

Sin embargo, todo cambió con el paso del tempo: "Nunca tuve la certidumbre hasta 2019 cuando hablé con mi padre auténtico por fin", narraba Flavia, que dice que supo que estaba ante su padre cuando le miró a los ojos: "Viéndolo de cerca, comprendí que era mi padre".

La reacción de Tonino Lamborghini

En aquel momento, Tonino lo negó todo pero según Flavia, fue cambiando su versión: "Él dijo que no conocía a mi madre. Luego, poco a poco, dijo que era su amiga, luego admite que ha tenido una relación con ella y luego se convirtió en muchas relaciones".

Así que fue más allá: "La certeza documentada ya la tuve durante las investigaciones después de un test de ADN que se hizo", narraba y es que consiguió una muestra de Elettra Lamborghini "a través de un investigador" que ella misma contrató: "Cogimos un poco de saliva que estaba en una pajita que habían tirado a la basura".

"El investigador la cogió, la analizamos, lo hizo un experto magnífico en Bolonia y el test del ADN, comparado con mi ADN, el resultado es que Elettra y yo somos compatibles y que tenemos el mismo padre", detallaba Flavia. De hecho, cuenta que para evitar dudas, también cotejaron el ADN de su otra hermana por parte de madre.

Sin embargo, parece que Tonino no se cree nada: "Él dice que no sabe si yo soy su hija o no, pero que en todo casi, si fuera así, no es cosa suya y no le interesa".

Flavia fue demandada por Tonino Lamborghini

De hecho, su supuesto padre tomó medidas legales en su contra: "Nos demandó por difamación cuando, hace muchos años, después de mi visita a Bolonia, yo di una entrevista en un periódico donde contaba un poco la historia y entonces él después nos demandó por difamación".

Ahora están en proceso de apelación, pero Flavia cuenta que está "absuelta" en el aspecto penal de la cuestión: "Para demostrar que no soy una loca ni una arribista ni una persona que aspira a ir a televisión para ser famosa, estoy intentando arrojar luz sobre mi situación familiar".

Flavia dice no estar interesada en la fortuna Lamborghini, que podría ascender a los 500 millones de dólares: "No sé ni en cuánto está estimado el patrimonio, es algo que no me interesa porque quizá puede hacer pensar que lo que me interesa es el dinero".