Manu Tenorio responde tras las acusaciones de Podemos: "Han atentado contra mi imagen"

El cantante Manu Tenorio ha denunciado ser víctima de una inquiokupación en su casa de Sanlúcar de Barrameda. Acusa a sus inquilinos de que le deben 10.000 euros, afirma que el contrato lleva sin estar vigente un año y que no le dejan recuperar su casa. Pero además, responde a las polémicas palabras de una portavoz de Podemos, María Teresa Pérez.

"Me quería mantener al margen pero he tenido que entrar en directo porque esto me está afectando en lo personal y lo anímico, porque se está atentando de forma devastadora contra mi imagen y se está calumniando con mentiras insostenibles", se quejaba el cantante.