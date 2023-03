Manu Tenorio, harto de las polémicas sobre sus compañeros de 'OT', desvela con quién tiene relación y con quién no

Manu Tenorio se convertía en noticia el pasado fin de semana al asegurar en una entrevista que ya no existe el famoso grupo de WhatsApp de los miembros de la primera edición de 'Operación triunfo' . El andaluz no pensó en ningún momento que sus palabras se harían virales y provocarían que se volviese a hablar de la presunta mala relación que existe entre los concursantes.

"Los grupos de WhatsApp vienen y van, realmente no sé si el grupo sigue existiendo o no, yo me salí hace tiempo igual que me salgo de otros muchos grupos, sin más".