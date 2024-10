Una mirada que lo dice todo: la desafiante reacción de Bárbara Rey al ser preguntada sobre el viaje del rey emérito a Cantora en helicóptero

Álex Álvarez señalaba que esa mirada no la ha llegado a entender del todo: "Ha sido un momento de mucha tensión y los compañeros no hemos entendido la mirada. La estábamos preguntando por información que ha salido y que ella conoce". "Es la que mejor conoce esa información", recalcaba Ana Rosa, para añadir que lo que no se pensaba la vedette es que "treinta años después se harían públicas esas grabaciones".

Bárbara Rey no tardaba en mandar un mensaje en redes tras esta reacción que tuvo con nuestro compañero Álex Álvarez: "Aquí estoy otra vez. Diréis que hoy me ha dado por hacer cositas y sacar vídeos... os estaba abandonando un poco y no tiene por qué. El hecho de que pase una cosa u otra no tiene por qué cambiar mi ritmo de vida ni nada de lo que tengo que hacer".

Tras estas palabras, la vedette aclara -quizás en tono irónico- que no trata nunca mal a nadie: "Si yo tengo hora con el médico y pierdo esa hora porque se me interpone gente y me obstaculizan el paso, es normal que me moleste. Si aparte de eso tengo que aguantar que algunos se me echen encima, se hayan duchado o no, creo que eso no se puede consentir... no tengo por qué soportar agente encima de mí ni que me corte el paso".