Ana Herminia consigue su vestido de novia de su propio bolsillo: ninguna marca se ha interesado en vestirla

Finalmente, la futura mujer de Ángel Cristo Jr. ha tenido que pagarse ella misma el vestido de novia para su boda. Parece que la marca con la que ella quería vestirse ha decidido que no se lo va a hacer gratuitamente. La pareja del hijo de Bárbara Rey no ha encontrado un diseñador que quisiera hacerle su traje de novia.

La firma piensa que no coincide con el perfil y ha descartado trabajar con ella. Según cuenta la revista Vanitatis, ninguna marca ha tenido la intención de reunirse y de contactar con ella para vestirla. Por lo tanto, Ana Herminia ha tenido que adquirir el modelo en una tienda especializada y ha pasado por caja como casi todas las novias.

El día de la boda tendrá una exclusiva y por lo tanto no se permitirán los móviles . Serán 150 invitados los que presenciarán el casamiento en la ermita de Santa María para después disfrutar de una fiesta con toques venezolanos y españoles. Para entrar a la finca donde se realiza el banquete hay que cruzar un puente del río Henares, además de una gran arboleda.

El servicio de catering del lugar ronda los 150 - 200 euros por persona. Con el vestido conseguido está todo preparado para que todo el mundo disfrute del enlace del año. Miguel Ángel Nicolás ha comentado la decisión de las marcas: "Cuando no te regalan el vestido o no te hacen un descuento es porque no les interesa tu imagen".