El tierno abrazo entre lágrimas de Carolina Ferre y Cristina Cifuentes: "Perdonad mi salida de tono"

Mazón ha señalado expresamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar y ha afirmado que se cumplieron los protocolos. Sin embargo, ha reconocido también que hubo grietas en un sistema que no respondió como debía. Los colaboradores de 'TardeAR' han repasado estos testimonios y han opinado al respecto.

Cristina Cifuentes y Carolina Ferre han sido las primeras en pronunciarse sobre el presidente de la Generalitat Valenciana. "Su discurso ha sido de dos horas y media para decir prácticamente nada. Han sido palabras vacías y leídas en su totalidad. Me ha parecido un discurso súper frío", ha indicado Carolina.

La periodista ha señalado que no quería hacer ninguna valoración política pero ha explicado que Mazón "no era empático" y le parecía "narcisista y presumido", ya que no se había puesto las gafas para leer el discurso que había realizado. Cristina Cifuentes ha interrumpido su turno para indicarle que sí estaba opinando sobre política: "¿Podemos hablar los demás o solo vas a hablar tú?"