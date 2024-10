La desesperación de una madre y su hija al ser okupadas por su inquilina: "Es muy duro verla con ataques de ansiedad"

Tras escuchar la versión de Miriam, la inquiokupa, Mari Carmen cuenta, muy afectada, que le parece también muy duro "ver a tu hija con ataques de ansiedad" por todo lo que está pasando. También asegura que todo el proceso ha sido legal. "Le he alquilado el piso aquí muy barato por 650 euros que han pagado tres años. Yo me he portado súper bien. Si yo fuera racista no le habría alquilado el piso", cuenta en directo al programa. La afectada también explica que la inquiokupa la bloqueó desde el pasado mes de febrero y tampoco ha querido hablar con los abogados.