Un experto en seguridad aclara la retirada de Sánchez en los disturbios de Paiporta: "Se tuvo que tomar esa decisión"

Los colaboradores han comentado la diferencia que hubo entre los Reyes y el presidente del Gobierno en aquel momento. Los tertulianos todavía no comprenden que Sánchez se haya retirado y Felipe VI y Letizia continuasen en el lugar, a pesar de la revuelta que hubo en la localidad valenciana.

"Cuando la situación supera un umbral que no está calculado, se tiene que tomar esa decisión de evacuarle, con independencia de las consecuencias y de la gente incontrolada", ha explicado Pedro Sebastián. No obstante, Cristina Cifuentes no ha estado de acuerdo del todo con las explicaciones de Pedro Sebastián.