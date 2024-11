El joven que habló con el rey en Paiporta desmiente que pertenezca a la ultraderecha: "Se está politizando todo"

Luis Báguena ha señalado que no atacó a los Reyes ni a Sánchez: "Nosotros íbamos a limpiar"

El estudiante de 24 años ha explicado que "nadie defiende la violencia, pero es comprensible"

Un experto en seguridad aclara la retirada de Sánchez en los disturbios de Paiporta: "Se tuvo que tomar esa decisión"

Los disturbios que se vivieron el pasado 3 de noviembre en el municipio de Paiporta con la llegada de los Reyes y el presidente del Gobierno a la zona afectada han provocado el malestar en la gente que se encontraba en el lugar ayudando a los afectados por las riadas.

Las protestas y la indignación se ha apoderado de Valencia y una persona que habló con el rey Felipe en medio del caos ha acudido al plató de 'TardeAR' para defenderse de varias acusaciones. Luis Báguena se ha incorporado a la tertulia que estaban teniendo los colaboradores para desmentir varios bulos que le han afectado.

El estudiante de 24 años ha sido acusado a través de las redes sociales de pertenecer a la ultraderecha y de atacar al monarca. Luis mantuvo una conversación con el rey en la zona cero de Paiporta y se le ha tachado de ser un extremista por estar entre los involucrados que tiraron piedras de barro a la comitiva del rey.

"Nosotros íbamos a limpiar, nos levantamos a las siete de la mañana. No sé si estaba planificado o no, entiendo que sí, pero yo no sabía que iban a Paiporta", ha comentado Luis Báguena en primer lugar. Bea Archidona le ha preguntado qué es lo que le había dicho a Felipe VI en medio de la protesta.

Luis Báguena ha explicado que le preguntó por el estado de alarma: "Fue cuando más revuelo había y el único momento que tuve para preguntarle algo le pregunté directamente por el estado de alarma. Dijo que todos los efectivos disponibles estaban ya sobre el terreno, que no es necesario por el momento aplicarlo".

El estudiante de 24 años ha comentado que no había organizado nada contra la comitiva del rey: "Lo único que he organizado fue ir a las siete de la mañana a limpiar. Todo lo que me he encontrado después no tiene nada que ver conmigo. Que haya dos o tres radicales no significa que los que estemos en primera plana seamos radicales".

Por otro lado, el joven ha subrayado que en medio de la revuelta perdió a sus amigos y a todos los conocidos. Ha indicado que la gente que sale en el vídeo junto a él también estaba limpiando las calles: "No han ido a reventar el acto". Luis Báguena ha hablado alto y claro y ha enviado un mensaje a la población.